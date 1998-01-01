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الرئيس يصل القاهرة في زيارة رسمية

الجمعة 04 يناير 2019 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصل القاهرة في زيارة رسمية



رام الله / سما /

 بدأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية يلتقي خلالها أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن يشارك سيادته في افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس  في الصالة الرئاسية في مطار القاهرة الدولي، وزير شؤون مجلس النواب في جمهورية مصر العربية المستشار عمر مروان، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، وقنصل عام دولة فلسطين في الاسكندرية السفير حسام الدباس، بالإضافة الى كادر سفارة فلسطين ومندوبيتها بالجامعة العربية.

ويرافق الرئيس في زيارته: قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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