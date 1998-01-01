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الحية : لا نقبل الاعتداء على تلفزيون فلسطين ويجب البحث عن دوافع المنفذين

الجمعة 04 يناير 2019 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية : لا نقبل الاعتداء على تلفزيون فلسطين ويجب البحث عن دوافع المنفذين



غزة / سما /

أدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية يوم الجمعة، الاعتداء على تلفزيون فلسطين بمدينة غزة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة البحث عن دوافع المنفذين.

وقال الحية خلال مشاركته بمخيم العودة شرقي مدينة غزة بمسيرات العودة وكسر الحصار: "لا نقبل بأي حال من الأحوال الاعتداء على المؤسسات الوطنية؛ ولكن من الضروري البحث في دوافع هؤلاء (المنفذين).. لماذا ولِمَ؟".

وشدد الحية على أنه يجب "على تلفزيون فلسطين أن يسأل نفسه هل يمثل كل الشعب الفلسطيني في أدواته أم يبث إعلامه خارج هموم الشعب".

المصدر :" وكالات

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