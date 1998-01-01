الهيئة العليا لمسيرات العودة تطالب مصر بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي

غزة / سما/

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، استمرار المسيرات حتى تحقيق أهدافها كاملة، داعية إلى المشاركة في الجمعة القادمة، والتي ستحمل شعار (صمودنا سيكسر الحصار).

وفي بيانها الختامي للجمعة الـ41 من مسيرات العودة والتي حملت اسم جمعة مقاومة التطبيع، طالبت الهيئة، مصر بالتدخل العاجل من أجل استئناف جهود المصالحة ووقف كل أشكال التصعيد "التي لا تخدم أحد إلا الأعداء"، مشددة على أن "لا طريق أمامنا إلا إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة".

وأكدت أن "التطبيع سرطان ينخر في جسد امتنا ويجب اجتثاثه"، مشددة على رفضها كل أشكال التطبيع مع الاحتلال.

واعتبرت الهيئة الوطنية أن المشاركة الواسعة في هذه الجمعة تأكيد جديد على استمرار مسيرات العودة.

ولفتت إلى أنه "مهما وسع الاحتلال عدوانه فلن يفلح في كسر عزيمة شعبنا"، محملة الاحتلال والمجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحصار، مؤكدة في الوقت ذاته أنه "يجب عدم اختبار صبرنا".

وحذرت من التداعيات الخطيرة لإقرار الاحتلال سلسلة جديدة من الاجراءات العقابية بحق الحركة الاسيرة، موضحة أن "هذا التصعيد سي فتح الامور على كل الاحتمالات".

وقالت : "لن يصمت شعبنا وحركته الوطنية أمام هذا التصعيد"، مؤكدا انخراطه الكامل في المعركة التي تخوضها الحركة الأسيرة.

وأضاف أن "استهداف الأسرى هو استهداف لشعبنا واي تصعيد سيفجر الاوضاع برمتها".