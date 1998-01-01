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الزعنون يدين الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية بغزة

الجمعة 04 يناير 2019 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزعنون يدين الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية بغزة



عمان - سما -

دان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الاعتداء الآثم من قبل مجهولين على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في مدينة غزة، وتخريب معدات البث والتصوير والتسجيل فيها.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي له يوم الجمعة، أن الاعتداء على هذه المؤسسة الوطنية التي تنقل للعالم جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومعاناة أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة، يمثل جريمة نكراء واعتداء آثم لا يخدم سوى من يريد التغطية على جرام وانتهاكات الاحتلال وارهابه بحق شعبنا.

وأعلن عن تضامنه مع كافة العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون، مشيداً بجهودهم التي يبذلونها خدمة لقضية شعبهم العادلة، محملاً المسؤولية عما حدث لسلطة الأمر الواقع في غزة. 

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