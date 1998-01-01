الميزان يستنكر اقتحام مجهولين تلفزيون فلسطين بغزة

غزة / سما/

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، الاعتداء الآثم من قبل مجهولين على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في مدينة غزة.

وطالب المركز بالتحقيق فيه وفي أسبابه وإحالة مرتكبيه للعدالة، مضيفاً " في الوقت الذي يدين المركز وبشدة كل اعتداء على منشأة عامة ملك لمجتمع مهما كانت الأسباب، فإنه يعبر عن استنكاره الشديد لكل فعل أو ممارسة تمس بالمؤسسات الإعلامية والعمل الصحافي وحرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات ونشرها وإشاعتها، والحريات العامة في المجتمع".

ودعا الجهات المختصة في غزة بفتح تحقيق جدي في الحادثة، والكشف عن ملابساتها وخلفياتها ومرتكبيها وإحالتهم للعدالة وفق القانون.