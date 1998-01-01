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جدول توزيع الكهرباء في قطاع غزة

الجمعة 04 يناير 2019 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدول توزيع الكهرباء في قطاع غزة



غزة / سما /

أكدت شركة توزيع الكهرباء في المحافظات الجنوبية ان جدول الكهرباء على الخطة المعمول بها هو 8 ساعات وصل ويقابلها 8 ساعات فصل.

وقالت شركة توزيع الكهرباء فأن العجز في تراجع مستمر مقارنة بأيام المنخفض العميق وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على استقرار الجدول، مبينا ان عجز الكهرباء في محافظة غزة سجل 15 ميجاوات، وفي محافظة الشمال 12 ميجاوات، اما في محافظة الوسطى 6 ميجاوات، وفي محافظة خانيونس 11 ميجاوات، وفي محافظة رفح 6 ميجاوات.


وأشارت الشركة الى أن مصادر الكهرباء المعمول بها حاليا هي خطوط إسرائيلية بنسبة 120 ميجاوات، ومحطة التوليد 85 ميجاوات عبر تشغيل 3 مولدات مشيرة الى استمرار تعطل الخطوط لمصرية منذ ما يقارب السنة.


وجددت الشركة دعوتها لباقي شرائح المجتمع بضرورة الانضمام لجهود ترشيد الاستهلاك لتقليص العجز وصولا لاستثمار شامل لما يتوفر من كهرباء في ظل الأجواء الباردة.

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