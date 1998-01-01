عائلة جولدين تنظم تظاهرة احتجاجا على دخول الأموال القطرية لغزة

القدس المحتلة / سما /

أجرت عائلة الضابط الأسير لدى حماس بغزة، "هدار غولدين"، قبل قليل، تظاهرة احتجاجية في سوق "محنيه يهودا" بالقدس، احتجاجا على سماح الحكومة الإسرائيلية بإدخال الأموال من قطر لقطاع غزة.

وذكرت القناة العاشرة العبرية، إن العائلة، وبمشاركة أقارب عائلة الجندي "أرون شاؤول"، قاموا بتوزيع أوراق نقدية مطبوع عليها صور الجنود هدار وأورون.

وبحسب القناة العبرية، طالبت العائلة من الحكومة الإسرائيلية، والأمير القطري، الضغط على حماس، للإفراج عن الجنود، قبل أدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية الى غزة.