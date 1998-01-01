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اصابات بالرصاص الحي واختناقا بالغاز في مسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 04 يناير 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بالرصاص الحي واختناقا بالغاز في مسيرات العودة شرق قطاع غزة



غزة / سما /

أصيب عشرات المتظاهرين عصر الجمعة برصاص الاحتلال والاختناق بالغاز جراء قمع الاحتلال المشاركين في الجمعة الـ 41 لمسيرات العودة بعنوان "مقاومة التطبيع".

وافادت وزارة الصحة بإصابة 6 متظاهرين حتى اللحظة برصاص الاحتلال، مضية بوجود العشرات من الاختناقات جراء إلقاء الاحتلال قنابل الغاز بشكل مكثف صوب المتظاهرين.

وكانت قد بدأت الجماهير بعد صلاة الجمعة بالتوافد الى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ41 من مسيرات العودة وكسر الحصار التي تحمل عنوان "مقاومة التطبيع".

وبدأت قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة خلف السياج الفاصل بالاعتداء على المتظاهرين السلميين باطلاق الرصاص المباشر وقنابل الغاز تجاههم

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة على اليوم جمعة "مقاومة التطبيع" رفضا لجريمة التطبيع، وتأكيدا على خيار المقاطعة الشاملة للكيان الإسرائيلي.


ودعت الهيئة الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد ظهر اليوم في مخيمات العودة على الحدود.

وأكدت الهيئة، استمرار مسيرات العودة ببرنامجها الأسبوعي، معتبرة أن تدفق الجموع الثائرة إلى مخيمات العودة، هو تأكيد على إصرارها على تحقيق أهدافها المنشودة، وتجسيد للصمود في وجه الاحتلال، وفشل كل محاولات الحد من حضورها الجماهيري.

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