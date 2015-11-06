الحكم على الفتى داوود مناصرة بالسجن 11عاما بتهمة طعن جندي

القدس المحتلة/سما/

افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الجمعة، أن محكمة الاحتلال الإسرائيلية في عوفر، حكمت على الفتى الأسير داود معاذ مناصرة (19 عاما) من بلدة بني نعيم قضاء الخليل، بالسجن 11 عاما وتعويضات مالية بقيمة 270.000 شيكل، مع استبدال المبلغ بـ 3 اعوام اعتقال فعلي في حال عدم دفعها.

كما أوضحت الهيئة، أن المحكمة حكمت على الفتى مناصرة والذي اعتقل بتاريخ 6/11/2015 والقابع حاليا في سجن ريمون، بغرامة مالية قدرها 10.000 شيكل.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت مناصرة وعمره 16 عاما منتصف العام 2015، بذريعة إصابته جندي اسرائيلي على مفرق بيت عنون شرق الخليل، كما اعتقلت حينها والده معاذ مناصرة لمدة سنة ونصف.

واستنكرت الهيئة، التوجهات الإسرائيلية المتطرفة والإجرامية في اصدار الأحكام العالية، والغرامات والتعويضات المالية الجنونية التي تفرض بحق الأسرى والقاصرين داخل سجونها، والتي تؤكد على همجية القضاء الإسرائيلي الزائف وتساوقه مع سياسات الشاباك والمخابرات الإسرائيلية في الحاق أكبر الأضرار والعقوبات تجاه الفلسطينيين.