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فتح تُدين اقتحام مقر تلفزيون فلسطين بغزة وتحطيم محتوياته

الجمعة 04 يناير 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تُدين اقتحام مقر تلفزيون فلسطين بغزة وتحطيم محتوياته



غزة / سما /

عبرت حركة فتح إقليم شرق غزة، عن إدانتها لقيام مجهولون، صباح الجمعة، باقتحام مقر هيئة والإذاعة والتلفزيون بغزة، والاعتداء على العاملين فيه وتحطيم كافة محتوياته وأجهزته.

وأضافت، في تصريح صحفي صادر عن مفوضية الإعلام بالإقليم ، أن الحركة إذ تعبر عن استنكارها الشديد للانتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحفي والحصول على المعلومات، فإنها تحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، باعتبارها الجهة المسئولة عن الأمن في قطاع غزة.

وطالبت بوقف هذه الانتهاكات المتكررة، مؤكدة على أن تعزيز الحريات واحترام الحقوق، ولاسيما ما تعلق بحرية الرأي والتعبير، والعمل الصحفي، هو أمر واجب الاحترام بموجب القانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية، ومراكز حقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية، والاتحادين الدولي والعربي للصحفيين، لحماية الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية العاملة بقطاع غزة، والدفاع عن حرية الصحافة والعمل الصحفي، وحرية الرأي والتعبير.

#فتح #تلفزيون فلسطين

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