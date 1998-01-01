«التحالف المدني»... حزباً! عريب الرنتاوي

حزب اردني جديد، دخل الحلبة السياسية مع اقتراب العام 2018 من خواتيمه ... بعد لأيٍ وطول انتظار، وأحسب أننا لن نكون أمام إضافة "رقمية" جديدة للائحة ممتدة من الأحزاب، بل أمام إضافة نوعية، يمكن أن تملأ فراغاً في الخريطة السياسية – الحزبية الأردنية، وأن تسهم في إطلاق ديناميات جديدة في العمل الوطني والعام.

لا أدري لماذا كل هذا التحفظ والحذر حيال تشكيل حزب جديد، هذا الحزب بالذات، مع أن الحزب في وثائقه القليلة حتى الآن، وفي مواقف وتصريحات مختلف الشخصيات القائمة على تأسيسه، لم يأت بفكرة واحدة من خارج "الأوراق النقاشية الملكية السبع"، ولم يتجاوز في طروحاته مشروع النهضة و"العقد الاجتماعي" اللذين بشّر بهما كتاب التكليف الأخير لحكومة الرزاز.

ولا أعرف من بين لائحة مؤسسي الحزب، ولدي معرفة بعدد وافر منهم، تكفني للحكم بأن ليس من بينهم "انقلابي" أو "متطرف" يمكن أن يهدد الأمن والاستقرار ... والحزب منذ أن كان فكرة، نجح في استقطاب عدد وافر من الشباب الذين نشكو "قلة مشاركتهم السياسية"، وهو نجح في استقطاب كوادر نسائية، ما زالت دون مستوى طموح مؤسسيه، الذين أعرف أنهم يسعون لتطوير مشاركة المرأة في العمل الحزبي، وهي قضية نشكو من اختلالها وتواضعها.

لو كنت في موقع "صاحب القرار" لمنحت الحزب ترخيصاً لمزاولة أنشطته (ونفضل استخدام التسجيل على الترخيص)، خلال ساعات وأيام قلائل على تقدمه بـ"أوراق اعتماده"، سيما بعد كل هذه "المرونة" و"السيولة" في ترخيص الأحزاب وتسجيلها ... فهل ثمة من هو أولى بالتسجيل والترخيص، من حزب يسعى في تجنيد الشباب والرجال والنساء، من أجل ترجمة الأفكار المتضمنة في "الأوراق النقاشية"؟ ... ولماذا يبدي البعض منّا إصراراً غير مفهوم، على عرقلة السياسي والحزبي في البلاد، ونحن الذين لا نكف على الدعوة لتعزيز المشاركة وتفعيل الحياة الحزبية والبرلمانية في بلادنا؟

أحسب أن لحظة الحقيقة والاستحقاق قد أزفت بالنسبة للحزب والقائمين عليه، وأن الوقت قد حان للشروع في حوار معمق، حول "هوية" الحزب و"برنامجه" و"نمط حياته الداخلية" .... فالتحالف المدني، ما زل اطاراً فضفاضاً، تنقصه "الملامح" المكونة لصورته وتوجهاته، وبما يساعده على "التموضع" في الخريطة الحزبية الأردنية، واحتلال مكانته عليها، وبناء خريطة تحالفاته بناء على هذه "الهوية"، فالحزب لا يستطيع أن يختار حلفاءه قبل أن يحدد بدقة، ملامح صورته وهويته وأولوياته.

وأخشى على الحزب من نقص "الخبرة الحزبية"، ذلك أن كثرة من عناصره المؤسسة لا خبرة حزبية سابقة لها، وهذه يمكن أن تكون عنصر قوة أو عنصر ضعف ... عنصر قوة، بمعنى أن "النواة المؤسسة" لم تصب بأمراض العمل الحزبي اليساري والقومي والإسلامي المتراكمة، وبعضها لا شفاء منه على ما يبدو، وعنصر قوة، إن تخلصت هذه "النواة" من الخضوع في طرائق عملها الداخلي لمنطق رد الفعل، كأن تنفي الحاجة لوجود قائد أو قيادات رداً على حالة "الاستئثار والتفرد" التي طبعت سلوك قادة حزبيين سابقين وحاليين، أو أن يتحول الحزب إلى "كتلة هلامية"، رداً على "المركزية" الشديدة، التي تشكو منها أحزاب وتجارب أخرى ... الحزب تعبير عن إرادة جمعية – طوعية لأعضائه ومنتسبيه، ولكنه لكي يكون حزباً، ولكي يكون بمقدوره التصرف على هذا النحو، لا بد من هياكل من تنظيمية، تكفل أعلى درجات الديمقراطية الداخلية في الاختيار وصنع القرار، وتملي العمل والتحرك ككتلة واحدة معبرة عن هذه الإرادة الجمعية ... معادلة سهلة في شكلها، صعبة في مضمونها، وليست في متناول اليد دائماً، عندما يهبط الحزب من علياء الفكرة إلى أوحال الواقع المُعاش.

التحالف المدني، حزب ديمقراطي مدني، يراوح ما بين "الديمقراطية – الاجتماعية" و"الديمقراطية – الليبرالية"، وهو إلى جانب "الأحزاب المدنية – المحافظة التي تشكلت في السنوات الأخيرة، وأخص بالذكر "زمزم" و"الشراكة والإنقاذ"، يمكن أن يعد إضافة ضرورية للحياة السياسية والخريطة الحزبية الأردنية، إن قُدّر لهذه التجربة التقدم والنجاح