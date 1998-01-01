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عبقري إلى حد الجنون

واللا العبري: الأمين العام الجديد لحركة الجهاد الإسلامي يقلق "إسرائيل"

الجمعة 04 يناير 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري: الأمين العام الجديد لحركة الجهاد الإسلامي يقلق "إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

كتب محلل الشؤون العسكرية، في موقع "والا" العبري، أمير بوخبوط، صباح اليوم الجمعة، أن الأمين العام الجديد لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة يقلق "إسرائيل" والجيش الإسرائيلي.

وزعم المحلل الإسرائيلي، أن النخالة (66 عامًا)، أكثر تطرفا من سابقه، رمضان شلح، وأنه من مؤسسي الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بغزة.

وادعى المحلل بوخبوط، أن النخالة المولود بخانيونس، تربطه علاقات وطيدة بحزب الله وإيران، وخصوصا فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني.

وبحسب المحلل العسكري، عمل النخالة على تحقيق بعض المصالح الإيرانية في قطاع غزة، والضفة الغربية، والساحة الفلسطينية بشكل عام.

ووفقا للمحلل بوخبوط، تعتبر المنظومة الأمنية الإسرائيلية، زياد النخالة، أنه عبقري إلى حد الجنون، وأنه أكثر تطرفا من سابقه، وتصريحاته متشددة جدا في وسائل الإعلام.

#النخالة #ايران #اسرائيل #غزة

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