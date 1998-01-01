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كاتب إسرائيلي.. هكذا ابتزت حماس "إسرائيل" وأجبرتها على توسيع مساحة الصيد

الجمعة 04 يناير 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتب إسرائيلي.. هكذا ابتزت حماس "إسرائيل" وأجبرتها على توسيع مساحة الصيد



القدس المحتلة / سما /

تحدّث كاتب إسرائيلي من إذاعة الجيش، عن إجبار حركة "حماس" في قطاع غزة "إسرائيل" على توسيع مساحة منطقة الصيد قبالة ساحل غزة خلال هذا الأسبوع، وكيف أنها خضعت لهذه المطالب.

ونقلت إذاعة الجيش عن جاكي حوحي قوله "في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وعدت فيه حماس بالدولارات ووقود الديزل، تعهدت إسرائيل أيضاً بتوسيع منطقة الصيد من 9 أميال بحرية إلى 12، عندما حان الوقت في منتصف ديسمبر، اعتذرت عن ذلك".

وأضاف الكاتب الإسرائيلي قائلا "ادعت إسرائيل أمام حماس: التزامها بوقف البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، ونفذتم الالتزام، لكنكم تواصلون تشجيع العنف عند السياج وتنظمون أساطيل عدوانية اتجاه زيكيم؛ لذلك لن نقوم بتوسيع مناطق الصيد".

وتابع حوجي "ردا على ذلك، زادت حماس من الضغط على السياج الفاصل، مما تسبب في استشهاد خمسة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي".

وأكمل الكاتب "يوم الأحد الماضي، خضعت إسرائيل لمطلب حماس ووسعت منطقة الصيد إلى 12 ميلاً. لم تنشر قوات الجيش الإسرائيلي بيانًا صحفيًا حول هذا الأمر كالمعتاد، حتى لا يبدو أنها استسلمت للابتزاز".

وكانت صحيفة يديعوت احرنوت قد قالت قبل أيام إن قرار توسيع مساحة الصيد للفلسطينيين في قطاع غزة جاء في أعقاب الهدوء في المظاهرات على طول الحدود وخاصة في المنطقة الساحلية المقابلة لـ"زيكيم".

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