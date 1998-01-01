المطران حنا: المسيحيون والمسلمون بفلسطين يدافعون عن قضية واحدة

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، وفدا من سكان منطقة الخان الأحمر المستهدفة من قبل سلطات الاحتلال.

وهنأ الوفد المطران حنا بمناسبة حلول الأعياد الميلادية المجيدة، حيث تحتفل الكنيسة الارثوذكسية بعيد الميلاد المجيد يوم الاثنين القادم وستبتدأ الاحتفالات بهذه المناسبة في مدينة بيت لحم يوم الاحد.

وشكر المطران الوفد على زيارته، مثمنا هذه المبادرة، مؤكدا بأننا كفلسطينيين ننتمي الى شعب واحد وندافع عن قضية واحدة.

وقال" المسيحيون والمسلمون ينتمون لهذه الأرض وجذورهم عميقة في تربتها وهم يدافعون معا وسويا عن اعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث وامام هذه المؤامرات التي تستهدف قضيتنا وتستهدف مدينة القدس بشكل خاص يجب ان نعزز من لحمتنا الوطنية وان ننبذ أي خطاب هادف لاثارة الفتن في صفوفنا وبين ظهرانينا".

وأضاف المطران حنا" ان أي خطاب طائفي تحريضي يبث العنصرية في مجتمعنا انما هو مرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا أيا كان مصدره لان المستفيد الحقيقي من الفتن في مجتمعنا انما هو الاحتلال الذي يريدنا ان نكون ممزقين لكي يتسنى له تمرير مشاريعه العدائية العدوانية في مدينة القدس بشكل خاص وفي فلسطين الأرض المقدسة بشكل عام".

وأكد أن المسيحيين الفلسطينيين لن يتخلوا عن قيمهم وحضورهم ورسالتهم وانتمائهم لهذه الأرض، مؤكدا" نحن فلسطينيون هكذا كنا وهكذا سنبقى ونحن نقف الى جانبكم والى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان فنزيفنا واحد والمنا واحد ومعاناتنا واحدة كما ان تطلعنا نحو الحرية هو واحد أيضا".