الكويت ترفض الانضمام لرئاسة كأس الفيفا "2020" بسبب إسرائيل!

رام الله / سما /

كشفت القناة السابعة العبرية الجمعة، أنّ رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، رفض طلب الفيفا بانضمام بلاده إلى جانب قطر برئاسة كأس "2020" والسبب التأشيرات الإسرائيلية.

وقالت القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم يرفض اقتراح الفيفا بأن تنضم دول أخرى إلى قطر في استضافة كأس العالم عام 2022 قائلا إن بلاده لن تكون قادرة على المشاركة في مثل هذه الخطوة لأنها تتطلب منح تأشيرات دخول للإسرائيليين.

وأشارت، إلى أنّ هذه الخطوة لاقت رفضاً كويتياً بسبب أيضاً، تصريحاً لشراء الكحول.