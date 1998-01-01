  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الأمم المتحدة تطالب مجددا بتحقيق شفاف وشامل في قضية خاشقجي

الجمعة 04 يناير 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تطالب مجددا بتحقيق شفاف وشامل في قضية خاشقجي



وكالات / سما /

طالبت الأمم المتحدة مرة أخرى، الخميس، بإجراء تحقيق شفاف وشامل، في جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، مطلع تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2018.

وفي أول تعليق رسمي من جانب الأمم المتحدة بعد إعلان  الرياض عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق "نواصل المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وشامل، ونراقب التطورات الأخيرة بهذا الصدد، وموقفنا لم يتغير".

وكان بيان صادر عن النيابة العامة السعودية، الخميس، قد أشار إلى أن "المحكمة الجزائية بالرياض عقدت أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 11 شخصا (لم تسمهم) بحضور محاميهم".

وأضاف البيان أن النيابة تحقق أيضا مع متهمين آخرين، دون الإشارة إلى عددهم أو هوياتهم.

وكرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مرارا مطالبته بتحقيق "ذي مصداقية" في القضية، يتم عبره كشف جميع المتورطين ومعاقبتهم، آخرها من العاصمة القطرية الدوحة منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2018.

يذكر أن الرياض، وبعد 18 يوما من إنكار وقوع الجريمة، قدمت خلالها تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 شخصا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وكان قد أصدر القضاء التركي في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه في تورطهما بالجريمة.

وفي 24 من الشهر نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق إلى الأمم المتحدة.

وعلى مدار الأسابيع والأشهر الماضية، ألمحت عدة وسائل إعلام إلى أن من أصدر الأمر بقتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي نفسه.

#جمال خاشقجي

أخبار ذات صلة

شاهد.. قضية خاشقجي تسبب مشادة بين السفيرين السوري والسعودي في الأمم المتحدة

أردوغان وخاشقجي

أردوغان يتحدث مجددا عن قضية خاشقجي وعن امتلاك معلومات وهذا ما قاله ..

حسين أمير عبد اللهيان - ارشيف

طهران تطالب ترامب بتفسير سبب حمايته "جماعة الرياض" في قضية خاشقجي

سلمان - ارشيف

الأمم المتحدة تطالب السعودية بالكشف عن مصير معتقلين بينهم أمير

دول عربية تساند السعودية في قضية خاشقجي

أول تعليق قطري على قضية مقتل خاشقجي

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال يحيي عياش

ابنة الرئيس التونسي المخلوع على علاقة مع مغني راب "صور

العالول: جماهير غزة ستخرج عن بكرة ابيها لتحيي ذكرى الانطلاقة

حماس: لا يمكن إنجاز المصالحة بعهد الرئيس عباس

الحكومة تستنكر قرار حماس فرض رسوم على البضائع المستوردة لغزة

الرئيس عباس يصل القاهرة غدا في زيارة رسمية تستمر عدة ايام

النيابة السعودية تطالب باعدام 5 من المتورطين في قتل خاشقجي

الأخبار الرئيسية

النخالة

واللا العبري: الأمين العام الجديد لحركة الجهاد الإسلامي يقلق "إسرائيل"

كاتب إسرائيلي.. هكذا ابتزت حماس "إسرائيل" وأجبرتها على توسيع مساحة الصيد

مسؤول إسرائيلي بارز: قواتنا غير مستعدة للقتال وسندفع ثمنًا رهيبًا في أي جولة

حدود غزة -ارشيفية

غزة: استعدادات للمشاركة في مسيرات العودة ضمن جمعة "مقاومة التطبيع"

11

صور : هكذا يبدو الحاجز المائي على حدود شمال قطاع غزة من الأعلى