فيديو.. ريال مدريد يستهل العام الجديد بتعادل مخيب ضد فياريال

وكالات / سما /

استهل ريال مدريد العام الجديد بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي ضد مضيفهم فياريال بهدفين لصفر على ملعب لاسيراميكا في مباراة مؤجلة عن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وكان أصحاب الأرض والجمهور السباقين للتسجيل مبكرا عن طريق سانتي كازورلا في الدقيقة 4، قبل أن يقلب النادي الملكي تأخره إلى تقدم بهدفين في ظرف 20 دقيقة.

ووقع كريم بنزيما على هدف التعادل في الدقيقة 7، فيما أضاف فاران الهدف الثاني في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بهدفين لواحد.

في الشوط الثاني اضطر سولاري إلى إجراء تغيير اضطراري بإخراج بيل بسبب الإصابة وإقحام إيسكو.

وانتظر فياريال حتى الدقيقة 82 ليدرك هدف التعادل عن طريق نجمه كازولا الذي بصم على الهدف الثاني لفريقه وثنائيته الشخصية في اللقاء.

وبهذا أضاف ريال مدريد نقطة لرصيده ليبتعد عن برشلونة المتصدر بفارق 7 نقاط، حيث أصبحت لديه 30 نقطة في المركز الرابع. فيما واصل فياريال صراعه في مراكز الهبوط إذ يملك 16 في المركز 17.