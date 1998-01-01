فيديو.. مانشستر سيتي يُكبد ليفربول الخسارة الأولى ويشعل الدوري مجدداً

وكالات / سما /

بعد مباراة مثيرة في كل تفاصيلها، نجح فريق مانشستر سيتي – بشق الأنفس- في الفوز على ضيفه ليفربول بهدفين مقابل هدف، في قمة مباريات الجولة 21 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2018 / 2019.

وبعد 21 جولة، جاء مانشستر سيتي ليفوز على ليفربول، ويتكبد الريدز خسارته الأولى بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليعود الأمل للسيتي من جديد في الصراع على التتويج بلقب البريميرليج.

وبدأت المباراة بضغط هائل من جانب أصحاب الأرض مانشستر سيتي، في ظل تراجع مبالغ فيه من الضيوف ليفربول.

وفي الدقيقة 40، نجح الأرجنتيني سيرجيو أجويرو من إحراز هدف التقدم لمانشستر سيتي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني قام الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بإقحام البرازيلي فابينيو بدلاً من جيمس ميلنر، ليتغير أداء الريدز بشكل كبير.

وسجل البرازيلي روبيرتو فيرمينيو هدف التعادل لفريقه ليفربول بالدقيقة 67 من عمر اللقاء.

ولكن الألماني ليروي ساني لم أفسد فرحة لاعبي ليفربول ومدربهم يورجن كلوب، بتسجيل هدف التقدم للسيتي من جديد بالدقيقة 72.

وحاول ليفربول إحراز هدف التعادل، ولكن دفاعات السيتي والحارس البرازيلي إيدرسون كان له بالمرصاد، لينتهي اللقاء بانتصار ثمين للغاية للسكاي بلوز بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 50 بالمركز الثاني، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 54 بالمركز الأول.