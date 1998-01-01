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الرئيس السوداني : لهذا السبب نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل ..

الجمعة 04 يناير 2019 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس السوداني : لهذا السبب نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل ..



القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الخميس، إنهم تلقوا نصائح بـ"التطبيع مع إسرائيل" حتى تنصلح أحوال البلاد، على حد تعبيره. جاء ذلك لدى لقائه بمشايخ الطرق الصوفية بمقر الضيافة الرسمي (بيت الضيافة)، في العاصمة الخرطوم.

وقال البشير: "نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل لتنفرج عليكم، ولكننا نقول الأرزاق بيد الله وليست بيد أحد"، دون أن يوضح من يتحدث عنهم والذين قدموا له تلك النصيحة.

وشدد البشير على أن القضية الفلسطينية هي قضية "عقدية (قضية عقيدة) وليست سياسية".

وحول عن الاحتجاجات التي تعم السودان التي واجهتها القوى الأمنية بالقمع وسط مظاهرات تخللها أحداث عنف، قال البشير: "نحن لا نقتل الناس تشفياً، نحن أتينا لنوفر الأمن للناس والعيش الكريم، الرفاهية، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح".

وتتواصل في البلاد، منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.

وأضاف البشير أن "المظاهرات خرجت لوجود أزمة، ودخل مندسون لحرق المؤسسات وممتلكات المواطنين وهجموا مباشرة على مواقع الشرطة والأمن".

وأشار إلى "استخدام أقل قوة ممكنة، وأن استخدام القوة المفرطة يتطلب التحقيق والمحاسبة"، مشددًا أن هدف حكومته تأمين الناس وممتلكاتهم، وهي مسؤولية الدولة. وتابع: "ولا نألوا جهداً في الحفاظ على البلاد وأمنها".

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