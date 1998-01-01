السيسي يقر بـ"تعاون عسكري وثيق غير مسبوق" مع إسرائيل

القاهرة / وكالات /

أقر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الخميس، بالتعاون العسكري مع إسرائيل، وأن إسرائيل تقدم مساعدات للجيش المصري على نطاق لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات بين الطرفين.

وفي مقابلة مع شبكة "CBS"، بثت مقطعا منه الخميس، أكد السيسي أن إسرائيل تقدم المساعدات لمصر في حربها ضد التنظيمات في سيناء التي وصفها بـ"الإرهابية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الحديث عن "تعاون وثيق غير مسبوق"، أجاب السيسي بالإيجاب، وقال إن "التعاون مع إسرائيل يتم على مدى واسع من الجوانب".

وردا على سؤال بشأن حبس منتقدي الرئيس المصري، والقمع العنيف لحركة الإخوان المسليمين عام 2013، قال السيسي أن السلطات المصرية لا تحتجز أسرى سياسييين أو تحبس أناسا بسبب آرائهم".

كما قال أن "السلطات المصرية تحاول محاربة المتطرفين الذين يحاولون فرض آيديولوجيتهم على الشعب"، مضيفا أنهم "يحاكمون بشكل عادل، ولذلك من الممكن أن تستغرق محاكماتهم سنوات كثيرة".