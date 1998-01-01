نتنياهو: نجرد حماس وحزب الله من سلاح الأنفاق المفاجئ في الحروب

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش يعمل في جنوب وشمال فلسطين المحتلة لتجريد المقاومة الفلسطينية واللبنانية من سلاح الأنفاق.

وأضاف نتنياهو أن أكبر تهديد يواجه "إسرائيل" متمثل بأسلحة نووية تمتلكها إيران وتهدد به تدمير الكيان، داعيًا لمحاربة هذا "الخطر الوجودي".

وأوضح أنه عارض بشدة الاتفاق النووي الذي وقع مع إيران كونه مهد الطريق أمامها لامتلاك ترسانة من الأسلحة النووية إلى جانب الأموال الطائلة التي دخلت الخزينة الإيرانية، على حد قوله.

وتابع:" لقد أصررت على إعادة تفعيل العقوبات ضد إيران وحقا الرئيس ترامب اتخذ القرار الشجاع باستئنافها. الرئيس ترامب يعمل ضد إيران على المسار الاقتصادي ونحن في إسرائيل نعمل ضد إيران على المسار العسكري".