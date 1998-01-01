مندلبليت: بإمكان نتنياهو مواصلة ولايته بعد قرار محاكمته

القدس المحتلة / سما /

قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، إنه "بإمكان رئيس الحكومة مواصلة ولايته بعد قرار بمحاكمته بالاستناد إلى استجواب تحت القسم" بأن تستخدم أقواله في المحكمة في حال تقرر تقديم لائحة اتهام ضده.

ووصف مندلبليت، بـ"عديمة المسؤولية" أقوال رئيس الائتلاف في الكنيست، دافيد أمسالم، بأن ملايين الأفراد سيخرجون إلى الشوارع في حال تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وقال مندلبليت، خلال مؤتمر قانوني حول الديمقراطية وحقوق الإنسان عُقد في حيفا مساء اليوم، الخميس، إنه "توجد أقوال عديمة المسؤولية، مثل أن ملايين الأفراد لن يوافقوا على قرار كهذا أو ذاك. ولا يوجد شيئا بينها وبين الحقيقة، وهي عديمة المسؤولية تجاه دولتنا وشعبنا". وأضاف أنه فيما يتعلق بـ"ملفات نتنياهو" فإن "الأدلة فقط ستقرر"، مشيرا إلى أن موظفيه يعملون بأسرع ما يمكن على هذه الملفات، وسط توقعات بالإعلان عن نتائج المداولات حولها قبل الانتخابات في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.