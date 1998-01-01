  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مندلبليت: بإمكان نتنياهو مواصلة ولايته بعد قرار محاكمته

الخميس 03 يناير 2019 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مندلبليت: بإمكان نتنياهو مواصلة ولايته بعد قرار محاكمته



القدس المحتلة / سما /

قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، إنه "بإمكان رئيس الحكومة مواصلة ولايته بعد قرار بمحاكمته بالاستناد إلى استجواب تحت القسم" بأن تستخدم أقواله في المحكمة في حال تقرر تقديم لائحة اتهام ضده.

ووصف مندلبليت، بـ"عديمة المسؤولية" أقوال رئيس الائتلاف في الكنيست، دافيد أمسالم، بأن ملايين الأفراد سيخرجون إلى الشوارع في حال تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وقال مندلبليت، خلال مؤتمر قانوني حول الديمقراطية وحقوق الإنسان عُقد في حيفا مساء اليوم، الخميس، إنه "توجد أقوال عديمة المسؤولية، مثل أن ملايين الأفراد لن يوافقوا على قرار كهذا أو ذاك. ولا يوجد شيئا بينها وبين الحقيقة، وهي عديمة المسؤولية تجاه دولتنا وشعبنا". وأضاف أنه فيما يتعلق بـ"ملفات نتنياهو" فإن "الأدلة فقط ستقرر"، مشيرا إلى أن موظفيه يعملون بأسرع ما يمكن على هذه الملفات، وسط توقعات بالإعلان عن نتائج المداولات حولها قبل الانتخابات في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.  

أخبار ذات صلة

موظفو غزة

الحلو : قانون التقاعد ساري المفعول و بإمكان الحكومة تنفيذه حسبما تراه مناسباً

الجنيدي

الاحتلال يقرر الإفراج عن الطفل الجنيدي بكفالة الى حين استكمال محاكمته

كنيسة القيامة - القدس

نتنياهو يقرر تجميد الإجراءات الضريبية ضدّ كنائس القدس و قرار بفتح كنيسة القيامة

محمد المقادمة

الشؤون المدنية لـ"سما": بإمكان حملة "هوية" الضفة المتأخرين في غزة العودة إلى سكناهم

القدس- ارشيف

مجلس الأمن يصوت على قرار يدعو لإلغاء قرار ترامب بحق القدس اليوم

مواصلة البحث عن 4 مفقودين في أحد أنفاق رفح

الأكثر قراءة اليوم

الأموال القطرية لدفع رواتب موظفي حماس تصل غزة مطلع الاسبوع القادم

الكشف عن تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال يحيي عياش

ترامب يفاجئ و يصدم إسرائيل للمرة الثانية خلال أسبوعين

تعرض موكب رئيس الحكومة الفلسطينية للرشق بالحجارة من قبل مستوطنين

ابنة الرئيس التونسي المخلوع على علاقة مع مغني راب "صور

ترامب يصدم العالم : إيران تغيرت وتسحب رجالها من سوريا واليمن

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

11

صور : هكذا يبدو الحاجز المائي على حدود شمال قطاع غزة من الأعلى

الرئيس عباس يصل القاهرة غدا في زيارة رسمية تستمر عدة ايام

حماس: لا يمكن إنجاز المصالحة بعهد الرئيس عباس وهنية في جولة خارجية خلال أسبوعين

5 فصائل تعلن تشكيل التجمع الديمقراطي الفلسطيني بالضفة وغزة

فتح

صحيفة:«حماس تلوّح مجدداً بـ«ورقة دحلان» و تسليم كل مقدرات فتح في القطاع لأنصاره