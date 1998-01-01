  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تعزي بوفاة ابنة السادات

الخميس 03 يناير 2019 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعزي بوفاة ابنة السادات



رام الله / سما /

وجهت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة رسالة لأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عبر موقعها على "فيسبوك" تعزيها في وفاة ابنته كاميليا السادات.

وقالت في الرسالة: "تنعي السفارة الإسرائيلية بالقاهرة أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات- رجل السلام- في وفاة الدكتورة كاميليا السادات".

وأضافت: "بحزن شديد استقبلنا هذا الخبر- نطلب من الله للفقيدة الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان".

وكانت كاميليا ابنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات توفيت عن عمر ناهز 70 عاما، وهي ابنة السادات من زوجته الأولى إقبال ماضي، وذكرت الأسرة أن الفقيدة أصيبت بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاتها.

#السادات #إسرائيل

أخبار ذات صلة

ابنة أخت قائد فلسطيني تدافع عن إسرائيل وتحيي علمها (فيديو)

محكمة- ارشيف

السجن 14عاماً على قاصر اغتصب ابنة أخته في غزة

صورة تعبيرية - ارشيف

الشرطة تحقق بوفاة مواطن من ابو ديس تم تعذيبه حتى الموت

الشرطة

الشرطة في غزة تحقق بوفاة فتاة 14 عاما في ظروف غامضة

الرئيس عباس يهاتف هنية معزيا بوفاة شقيقه

شرطة -ارشيفية

الشرطة تحقق بوفاة امرأة بظروف غامضة في مخيم البريج وسط القطاع

الأكثر قراءة اليوم

الأموال القطرية لدفع رواتب موظفي حماس تصل غزة مطلع الاسبوع القادم

الكشف عن تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال يحيي عياش

ترامب يفاجئ و يصدم إسرائيل للمرة الثانية خلال أسبوعين

تعرض موكب رئيس الحكومة الفلسطينية للرشق بالحجارة من قبل مستوطنين

ابنة الرئيس التونسي المخلوع على علاقة مع مغني راب "صور

ترامب يصدم العالم : إيران تغيرت وتسحب رجالها من سوريا واليمن

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

11

صور : هكذا يبدو الحاجز المائي على حدود شمال قطاع غزة من الأعلى

الرئيس عباس يصل القاهرة غدا في زيارة رسمية تستمر عدة ايام

حماس: لا يمكن إنجاز المصالحة بعهد الرئيس عباس وهنية في جولة خارجية خلال أسبوعين

5 فصائل تعلن تشكيل التجمع الديمقراطي الفلسطيني بالضفة وغزة

فتح

صحيفة:«حماس تلوّح مجدداً بـ«ورقة دحلان» و تسليم كل مقدرات فتح في القطاع لأنصاره