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"إقراض الطلبة": إقرار قروض الطلبة للفصل الأول وإجراءات الصرف

الخميس 03 يناير 2019 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلن مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين عن إقرار قروض الطلبة للفصل الدراسي الأول والبالغ قيمتها حوالي 3 ملايين و500 ألف دينار أردني، مشيراً إلى أن إجراءات الصرف للجامعات والكليات جارية وفق الأصول.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، إذ دعا المجلس المقترضين من الموظفين والكفلاء في القطاع الخاص لمراجعة الصندوق لسرعة تسوية أوضاعهم المالية.

وأكد المجلس مواصلة إجراءات تحصيل الأموال المستحقة على المقترضين من الصندوق، وذلك للحفاظ على ديمومة الصندوق وحق الطلبة المحتاجين ممن هم على مقاعد الدراسة في الحصول على القروض لإكمال تعليمهم العالي والمتوسط.

وشدد على الدور الكبير الذي يؤديه الصندوق؛ وأن مئات الآلاف من الطلبة على مقاعد الدراسة هم في أمس الحاجة للقروض؛ ما يؤكد اهتمام الصندوق بالمضي قدماً في تحصيل الأموال لضمان استمرارية عمل الصندوق في خدمة الطلبة المحتاجين.

وناقش المجلس عديد الموضوعات الخاصة بتطوير عمل الصندوق وتعزيز موارده المالية والمُضي قدماً في مسيرة التطوير الشاملة للإبقاء على هذه المؤسسة الوطنية والحفاظ عليها.

يُشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن موعد فتح باب تقديم الطلبات للحصول على القروض الدراسية للفصل الثاني من العام الدراسي 2018-2019.

#إقراض الطلبة

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