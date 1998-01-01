وزارة العمل تنظم لقاء حواري حول برنامج طموح 2

غزة / سما /

عقدت وزارة العمل اليوم لقاء حواري استكمالا لسلسة اللقاءات السابقة لمناقشة اجراءات ومعايير برنامج تنمية قدرات الشباب والخريجين طموح 2 بحضور وكيل الوزارة ا.موسي السماك ومدير عام التشغيل ا.عبدالله كلاب ،ومدير عام التعاون الدولي والعربي م .ماهر ابوريا ، ا.محمد طبيل مدير عام الشؤون المالية والإدارية والمدراء العامون للشئون الادارية والمالية في المؤسسات الحكومية.

رحب ابوريا بالحضور من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية واشار الي ان هذا اللقاء ياتي استكمالا لعشرات اللقاءات التي نظمتها الوزارة لمناقشة الاجراءات والمعايير المتعلقة ببرنامج طموح2 والتي تهدف الي تحسين جودة العمليات والمخرجات من البرنامج.

فيما اكد السماك أن برامج التشغيل تأتي بالتزامن مع الوضع الذي يعيشه الشباب الخريجين والعمال العاطلين عن العمل وازمة البطالة التي فاقت 54% والتي تهدف للتقليل من هذه النسبة من خلال هذه البرامج التي تساهم بتنمية قدرات الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل وسد حاجة مؤسسات العمل المحلي المتمثلة بالقطاع الحكومي، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وفي نفس السياق وضح كلاب الية واجراءات اختيار الخريجين والعمال والتي تتضمن ثلاث مراحل اساسية اولها قيود التسجيل، ومن ثم التفضيل واخرها مرحلة الفرز والترشيح مؤكدا ان الفرز تم بناء على عدة اوزان نسبية متعلقة بأعداد الخريجين في المحافظات وحاجة السوق للتخصصات.

وشرح ا. زكريا جودة مدير دائرة الرقابة في ديوان الموظفين الية عمل اللجنة الحكومية بالتعاون مع الوزارة في برنامج طموح 2 ، وان اللجنة شكلت فريق لمتابعة الاجراءات وكتابة تقارير واحصائيات لضمان تحقيق الاهداف الاساسية من البرنامج .

واضاف ان اللجنة تراقب الانضباط الإداري للمستفيدين والتأكد من موائمة تخصصاتهم مع مكان العمل ومقارنة احتياج الوزارات الفعلي لهؤلاء الخريجين وتحقيق اكبر عائد من الخدمة للخريج والوزارة.

ومن ثم تم فتح باب النقاش للحضور للاستماع لتوصياتهم وملاحظاتهم، والتي سيتم النظر اليها بعين الاعتبار من قبل الوزارة واللجنة الحكومية المشرقة على تنفيذ البرنامج.