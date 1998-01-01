صور : هكذا يبدو الحاجز المائي على حدود شمال قطاع غزة من الأعلى

غزة / سما /

وثقت حوامة طائرة الحاجز المائي الذي انتهى الجيش الإسرائيلي قبل أيام من بنائه على الحدود البحرية الشمالية مع قطاع غزة، لمنع تسلل عناصر الكوماندو البحري التابع لحركة حماس إلى المناطق الساحلية الإسرائيلية.

وذكرت القناة العبرية العاشرة أن الحاجز المائي يصل طوله إلى 200 متر داخل الماء وتم بناء الحاجز من الصخور الضخمة التي يتم وضعها في البحر، على الحدود الشمالية للقطاع. وتم تثبيت جدار ذكي بين الصخور، والذي يحتوي على أجهزة استشعار لاكتشاف الأنفاق وعلى ارتفاع ستة أمتار من سياج ضخم متصل بأنظمة تكنولوجية متقدمة.