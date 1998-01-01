بورصة فلسطين: اغلاق التداول بارتفاع

رام الله /سما/

بلغ مؤشر القدس في نهاية جلسة بورصة فلسطين ليوم الخميس 03/01، (530.56) مرتفعاً (0.75) نقطة (0.14%) عن إغلاق الجلسة السابقة.

وتم تداول (262,771) سهم بقيمة إجمالية بلغت(277,841.332) دولار أمريكي، نفذت من خلال (137) عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (19) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (6) شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و(5) شركات أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وبالنسبة للشركات الخمس الأوائل الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي AIG بنسبة (4.88%)، GMC بنسبة (3.17%)، PIBC بنسبة (2.31%)، APIC بنسبة (1.70%)، OOREDOO بنسبة (1.22%).

أما الشركات الخمس الأواخر الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي PIIC بنسبة (4.86-%)، AIB بنسبة (2.47-%)، UCI بنسبة (1.61-%)، QUDS بنسبة (1.06-%)، BOP بنسبة (0.43-%).