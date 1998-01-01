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ميلادنوف يستنكر هجوم المستوطنين على موكب الحمد الله

الخميس 03 يناير 2019 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلادنوف يستنكر هجوم المستوطنين على موكب الحمد الله



رام الله /سما/

 أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، عن قلقه إزاء اعتداء المستوطنين على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بالحجارة في الضفة الغربية.

وقال ملادينوف في بيان تلقت سما نسخة عنه: "إن الهجوم بالحجارة على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في عيد الميلاد هو حادث مقلق للغاية. إنه أمر غير مقبول على الإطلاق ويجب تقديم الجناة إلى العدالة. يمكن للحجارة ان تقتل- لقد وقعت الحادثة في نفس المكان الذي فقدت فيه السيدة عائشة رابي حياتها في أكتوبر الماضي. يجب أن يتوقف هذا العنف على الفور".

وكان موكب رئيس الوزراء الفلسطيني تعرّض الاسبوع الماضي للرشق بالحجارة جنوب نابلس، مما أسفر عن إصابة أحد مرافقيه بجروح طفيفة، وقال الأمن الإسرائيلي إنه يشتبه بوقوف المستوطنين وراء الهجوم.

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