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الرئيس عباس يصل القاهرة غدا في زيارة رسمية تستمر عدة ايام

الخميس 03 يناير 2019 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل القاهرة غدا في زيارة رسمية تستمر عدة ايام



رام الله / سما /

 يصل الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، غدا الجمعة، الى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حسب ما أعلن لاذاعة صوت فلسطين، سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية ذياب اللوح.

 

وقال السفير ذياب اللوح إن اللقاء سيتضمن بحث بلورة رؤية سياسية فلسطينية مصرية للتحرك لمواجهة كل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل استهداف القدس واللاجئين ومحاولة الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل القضاء على حل الدولتين.

 

واوضح اللوح ان الرئيس سيشارك في افتتاح مجمع الاديان في العاصمة المصرية الادارية الجديدة وحضور قداس منتصف الليل للطوائف المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي.

 

وبين سفير فلسطين لدى مصر ان مشاركة الرئيس في افتتاح مجمع الاديان له دلالات كثيرة تظهر كمية التسامح والتعايش بين المسلمين والمسيحين في فلسطين ومصر، وانهم يقفون صفا واحدا لمواجهة كل التحديات التي تواجه البلدين، وان المسلمين والمسيحين كل في فلسطين ومصر يحملون رسالة واحدة هي الوطنية والانتماء لبلدانهم.

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