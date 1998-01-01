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انطلاق الاسبوع التاسع من دوري جوال لكرة اليد بغزة

الخميس 03 يناير 2019 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق الاسبوع التاسع من دوري جوال لكرة اليد بغزة



غزة / سما/


غزة - أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد عن انطلاق مباريات الأسبوع التاسع من دوري جوال لكرة اليد في المحافظات الجنوبية, حيث يفتتح الأسبوع بلقاءٍ بين نادي اتحاد شباب خانيونس ونادي الصلاح على ملعب أبو يوسف النجار بخانيونس الساعة الرابعة ليلتقي تمام السادسة مساءً خدمات البريج مع خدمات النصيرات على نفس الملعب, وتختتم مباريات الأسبوع بدربي مثير بين الجارين خدمات دير البلح واتحاد دير البلح على صالة سعد صايل بغزة تمام الساعة الخامسة مساءً, يذكر إلى أن مرحلة الإياب من الدوري قد انطلقت الأسبوع الماضي بعد انتهاء مرحلة الإياب .

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