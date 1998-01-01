البشير يعلن سلسلة اصلاحات اقتصادية في السودان

الخرطوم / وكالات /
اكد الرئيس السوداني عمر البشير أن السودان يتعرض لمؤامرة خارجية مستمرة منذ عام 1955، لافتا إلى أن السودان يتعرض لحصار اقتصادي وحرب مستمرة منذ أكثر من 20 عاما.
وقال البشير خلال كلمة له يوم الخميس، بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمام تجمع من العاملين والمعاشيين في إطار احتفالات البلاد بالذكرى 63 للاستقلال: رغم كل هذا الحصار وهذه الحرب نعمل على مواجهة تلك التحديات، ونسعى لإيجاد حلول لهذه المعاناة المستمرة.
ويشهد السودان احتجاجات شعبية رفضا لغلاء الأسعار وتدني الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، انطلقت في الـ19 من الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل 19 شخصاً.
وحذر البشير من أن "المظاهرات لا تعني التخريب والحرق والتدمير"، وان السودان رفض أن "يبيع استقلاله وكرامته مقابل دولارات"، مشيرا إلى أن "الخروج من الأزمة الحالية لن يحصل بين يوم وليلة، ولكننا نعرف الطريق".
وانتقد البشير إدراج بلاده في لوائح الإرهاب بدون مبرر، مضيفا أن البلاد "فقدت الكثير من مواردها"، ولا تزال "مستهدفة" من قوى كثيرة.
وشدد البشير على أن الشعب السوداني "يستحق حياة كريمة"، موضحا أن الراتب الحالي غير مجز، وأن الشهر الحالي سيشهد بدء تطبيق برنامج لزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى المطلوب.
وأعلن التزام حكومته برفع المعاشات للفئات التي أعطت من حياتها للبلاد. وأكد وضع "خطط لبناء المزيد من المساكن" لمختلف الفئات. وقال: "ماضون في الاهتمام بالعاملين ومعرفة مشاكلهم وحلها".
وتطرق الرئيس السوداني إلى معاناته كعامل صغير، وعلق: "كنت عاملا بسيطا في بداية حياتي وأثناء الاجازات المدرسية". وأوضح أنه لا يريد للجميع أن يمر بالمعاناة التي تعرض لها خلال مراحل حياته.
وفي نهاية كلمته، وجه تحية إلى المرأة العاملة، مشيدا بالإنجازات التي حققتها.