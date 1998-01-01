البشير يعلن سلسلة اصلاحات اقتصادية في السودان

الخرطوم / وكالات /

اكد الرئيس السوداني عمر البشير أن السودان يتعرض لمؤامرة خارجية مستمرة منذ عام 1955، لافتا إلى أن السودان يتعرض لحصار اقتصادي وحرب مستمرة منذ أكثر من 20 عاما.

وقال البشير خلال كلمة له يوم الخميس، بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمام تجمع من العاملين والمعاشيين في إطار احتفالات البلاد بالذكرى 63 للاستقلال: رغم كل هذا الحصار وهذه الحرب نعمل على مواجهة تلك التحديات، ونسعى لإيجاد حلول لهذه المعاناة المستمرة.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية رفضا لغلاء الأسعار وتدني الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، انطلقت في الـ19 من الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل 19 شخصاً.

وحذر البشير من أن "المظاهرات لا تعني التخريب والحرق والتدمير"، وان السودان رفض أن "يبيع استقلاله وكرامته مقابل دولارات"، مشيرا إلى أن "الخروج من الأزمة الحالية لن يحصل بين يوم وليلة، ولكننا نعرف الطريق".