مصر: تدمير 37 نفقا على الحدود مع غزة خلال 2018

أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، تدمير 37 نفقا على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتوقيف نحو 19 ألف مهاجر غير نظامي خلال عام 2018.

ووفق بيان للجيش المصري، فقد "تم إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ 18 ألفا و965 شخصا من جنسيات مختلفة (لم يحددها) في الفترة من 1 يناير/ كانون ثان وحتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2018".

وأشار البيان إلى "اكتشاف وتدمير 37 فتحة نفق بشمال سيناء (شمال شرقي مصر)، خلال الفترة الزمنية ذاتها".

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2015، بدأ الجيش بتدمير أنفاق ممتدة على طول الشريط الحدودي الشرقي، بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها محافظة شمال سيناء ضد مسلحين يستهدفون مقرات أمنية وعسكرية.

وتمثل مصر- أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- بحكم موقعها على البحر المتوسط، قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير النظامية إلى عدد من الدول الأوروبية، وخاصة اليونان وإيطاليا وفرنسا.