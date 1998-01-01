العالول: جماهير غزة ستخرج عن بكرة ابيها لتحيي ذكرى الانطلاقة

رام الله / سما /

- أكد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول ان جماهير قطاع غزة ستخرج بعد عدة أيام في يوم الشهيد الفلسطيني، من اجل احياء ذكرى انطلاقة حركة فتح والثورة الفلسطينية المعاصرة .

وقال العالول خلال مهرجان حاشد في مدينة نابلس اليوم لاحياء ذكرى انطلاقة فتح، ان غزة جزء من الوطن الفلسطيني كما هي القدس، وان حركة فتح لا يمكن لها أن تتخلى عن غزة، رغم كل الضغوط.

وشدد على أن الرئيس والقيادة لن يتخلوا على القدس، مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيامة المسيح عليه السلام وقدس عمر وصلاح الدين وياسر عرفات ومئات الالاف من الشهداء.

وتحدث العالول عن انطلاقة حركة فتح، مبينا انها استندت الى ارادة الشعب الفلسطيني، وقدمت على مدار 54 عاما الكثير من التضحيات والعذابات، وحققت الانتصارات، مؤكدا استمرار الثورة لانجاز هوية هذا الشعب واستقلاله.

وأكد أن الحركة لا زالت ترى أن عدوها الرئيسي هو الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة الامريكية.

واستنكر تهافت بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال وحجب الدعم عن القدس وتقديمه بدلا من ذلك لغزة بهدف دفعها الى خارج الجسد والوطن الفلسطيني.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني ان حركة فتح كان لها شرف التأسيس والقيادة للثورة المعاصرة، موجها التحية للرئيس الراحل ياسر عرفات الذي وصفه بأبي الثورة المعاصرة ورمز الشعب الفلسطيني.

وقال ان الشعب الفلسطيني واجه الكثير من المؤامرات التي تفوق صفقة القرن، معربا عن ثقته بقدرة القيادة الفلسطينية على مواجهة مشروع ترامب وافشاله.

وأضاف: "نحن باقون على ارضنا لنقيم دولتنا هنا ولن نرحل من بلادنا".

وشدد مجدلاني على تمسك القيادة بالقرار الوطني المستقل، معتبرا ان الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية تقف اليوم أمام امتحان ان تكون مع قرارها المستقل في الدفاع عن وجودها وبرنامجها الوطني، او ان تكون ملحقا لهذه العاصمة او تلك.

وهاجم مجدلاني حركة حماس التي قال انها تستهدف حركة فتح والمشروع الوطني ومنظمة التحرير، مضيفا ان من يريد اسقاط صفقة القرن فعليه الانضواء تحت راية منظمة التحرير ورئيسها ابو مازن الذي قال (لا) في وجه الادارة الامريكية، وافشال مشروع انفصال غزة.

بدوره، نقل محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان تحيات الرئيس أبو مازن وتهانيه بذكرى الانطلاقة.

وأكد رمضان أن صفقة العصر "لن تمر الا على أجسادنا".

وقال: "ان الهدف الاساسي الذي نسعى لتحقيقه مبني على الارادة الفلسطينية الفتحاوية التي لا تلين، وستبقى الشعلة متقدة حتى تحرير القدس وكل المقدسات".

وسبق المهرجان مسيرة حاشدة انطلقت من امام مسجد السلام باتجاه ميدان الشهداء، رفعت فيها الاعلام الفلسطينية ورايات حركة فتح، بمشاركة عدد من اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وممثلي القوى والفصائل والمؤسسات والفعاليات، وتخلل المهرجان إحراق تابوت يجسد صفقة ترامب.