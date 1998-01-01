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9 مدربين مرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة

الخميس 03 يناير 2019 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 مدربين مرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة



وكالات / سما /

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية قائمة المدربين المرشحين لتدريب برشلونة في حال قرر النادي الاستغناء عن خدمات إرنستو فالفيردي في نهاية الموسم، ورغم تحقيق ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، إلا أن مستقبله يحيطه الكثير من الغموض في الآونة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك 3 صفات يجب أن تكون حاضرة في المدرب الذي سيخلف فالفيردي، وذلك بحسب ما اعتدنا عليه من النادي الكاتالوني في العقدين الماضين.

أهم الخصائص هي أن تكون فلسفة المدرب تتوافق مع أسلوب لعب برشلونة الذي يعتمد على الكرة الهجومية والاستحواذ، أما الخاصية الثانية تتمثل في قدرة المدرب على تطوير اللاعبين الشباب واكتشافهم، في حين أن السمة الثالثة والأخيرة تتلخص في معرفة المدرب لأجواء النادي، وذلك بأن يكون سبق له اللعب مع الفريق أو العمل في الجهاز الفني.

ويتوجب أن يمتلك المدرب خاصيتين على الأقل لكي يكون مرشحاً لتدريب البرسا، وبناءً على هذه المعادلة، فهناك 9 أسماء مطروحة في الوقت الراهن وقد تفكر إدارة النادي بالتعاقد مع إحداها، وهي على النحو التالي:-

تشافي هيرنانديز

أسطورة النادي ومن مناصري فلسفة برشلونة في اللعب، لكن يعاب عليه قلة خبرته في مجال التدريب.

كيكيه سيتيان

يعد من أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب، ويتمتع بصفات تجعله مخولاً لتدريب فرق كبير مثل برشلونة، لكن المشكلة في أنه ملتزم بعقد مع ريال بيتيس، كما أنه لا يعرف الأجواء في النادي.

لوران بلان

يقدم كرة قدم جميلة، ويملك خبرة جيدة في مجال التدريب، وسبق له اكتشاف العديد من اللاعبين الرائعين، كما أنه غير مرتبط بأي ناي، أما المخاوف، فمتمثلة بأن نجاحاته كانت في بطولة الدوري الفرنسي فقط.

آرسين فينجر

خبرة طويلة في الملاعب، وفلسفة في التدريب تناسب النادي، كما أنه يهتم كثيراً بالشباب وتطويرهم، لكنه اكتسب صفة الخاسر في السنوات الأخيرة مع آرسنال وفقد هيبته.

جوردي كرويف

لديه معرفة كبيرة ببرشلونة وأساليبه، ويقدم كرة قدم شبيهة بفلسفة النادي، لكن من السلبيات أنه لا يملك خبرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.
رونالد كومان

من مناصري يوهان كرويف وقد تلمذ على يده، ويعرف برشلونة جيداً لأنه لعب هناك لسنوات طويلة، وقد درب في أقوى البطولات بالعالم، ويبقى العائق الوحيد أنه ملتزم بعقد مع الاتحاد الهولندي.

روبرتو مارتينيز

ما قام به مع منتخب بلجيكا في المونديال يجعله من المدربين المطروحين لدى إدارة النادي الكاتالوني، لكن كحال كومان، فهو مرتبط بعقد مع الاتحاد البلجيكي.

فرانك دي بور

يعرف برشلونة جيداً، وقد أخرج العديد من المواهب في أياكس، ما يعاب عليه أنه فشل في تجاربه في إيطاليا وإنجلترا مع الإنتر وكريستال بالاس.

تيري هنري

أحد أساطير كرة القدم، وكان جزءاً من أقوى برشلونة في التاريخ، وتلمذ على يد بيب جوارديولا، لكن المشكلة أنه قليل الخبرة، ويحقق نتائج كارثية مع موناكو.

#مدربين #برشلونة #فالفيردي

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