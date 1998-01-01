محافظ جنين يتفقد المنطقة الصناعية الداخلية ويستقبل عدة وفود

جنين / سما /

تفقد اللواء اكرم الرجوب محافظ جنين اليوم الخميس، المنطقة الصناعية الداخلية في مدينة جنين واستمع لهموم اصحاب الحرف والصناعات، وما يتعلق بالبنية التحتية خاصة الصرف الصحي.

ووعد المحافظ بإحداث تغيير جذري للمنطقة الصناعية وبنيتها التحتية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ بعد شكاوى وردت إلى للمحافظة.

كما التقى المحافظ، في مقر المحافظة، اليوم الخميس، وفدا يمثل نقابة السائقين ولجنة الكراج الغربي في مدينة جنين، حيث أطلعوه على عدد من الإشكاليات المتعلقة بإعاقة حركة المركبات في كراج القرى الغربي.

كما شرحت اللجنة عددا من الأسباب التي تحول دون الاستخدام الأمثل للكراج بسبب الإعاقة المرورية التي تتعرض لها الحافلات والسيارات عند الدخول إلى مجمع الكراج أو الخروج منه، بسبب الانتشار عشوائي للبسطات وتوقف المركبات الخاصة والنقل خاص على جانب الرصيف، هذا إضافة إلى توسع أصحاب المحال في عرض بضائعهم خارج الأرصفة إلى الشارع العام.

وطالبت اللجنة التي ضمت كلا من أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة جنين امحمد سعيد كميل وكايد عواد رئيس نقابة عمال النقل ولجنة سائقي المجمع، بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم المنطقة من خلال كل من البلدية والشرطة.

من جهته أشار المحافظ إلى أن الوضع العام في الشوارع الرئيسية بحاجة إلى تنظيم مجدي وطويل الأمد، وقال: إن رؤيته لمثل هذه القضايا تتطلب التخطيط السليم مع الجهات المهنية وأهمها البلدية والشرطة والنقابة لفرض النظام العام وحماية الشارع من أي اعتداء وتأمين حياة مرورية يومية سليمة للمواطنين والسائقين، واعدا اياهم العمل قريبا على حل هذه القضية .

وفي سياق متصل، التقى اللواء الرجوب في، اليوم الخميس، وفدا ضم عددا من التجار يرأسه محمد سلامة عضو غرفة تجارة وصناعة جنين. واستمع الرجوب لعدد من القضايا والمعيقات التي طرحها الوفد وكان من بينها تنظيم منح التراخيص، وتوفير مرافق عامة في الأسواق وتنظميها.

من جانبه شدد الرجوب على تضافر الجهود بين المؤسسات ذات العلاقة لوضع خطة استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار قضايا تنظيم المدينة بكافة مرافقها وتصويب الأخطاء. وأضاف: إن مدينة جنين بحاجة إلى النهوض بها وتطوير وتأهيل قطاعات البنية التحتية فيها. مؤكدا أهمية القطاع التجاري ودوره في رسم السياسات الاقتصادية بالتعاون مع جهات المختصة كل في موقعه وبما تطلبه المصلحة العامة للمحافظة . وطالب الرجوب تزويده كتاب بمطالبهم لمتابعتها مع المؤسسات ذات العلاقة.

على صعيد آخر، قال المحافظ خلال استقباله وفدا من بلدة عسفيا من داخل أراضي الـ48، إن المحافظة ستشهد تحسنا قريبا يؤسس لمزيد من التواصل مع أهلنا في أراضي عام 48، وأكد عمق النسيج الاجتماعي الفلسطيني بين أبناء الشعب الواحد، وأهمية عزز ثقافة التواصل والروابط المشتركة المكملة للبعض رغم ما يحاول الاحتلال تغييبه.

وضم الوفد عددا من وجهاء وعائلات الطائفة المعروفية الدرزية برئاسة الشيخ رفيق الشروف.

وأضاف المحافظ: نعتز بتوطيد العلاقة مع أبناء شعبنا في أراضي عام 48، ومع الطائفة المعروفية ومع كافة الطوائف والديانات وإن اختلفت فنحن جميعا نشترك في مصير واحد كشعب فلسطيني .

ونوه الرجوب إلى أهمية اللقاءات بين الجانبين لاستمرار التواصل في محافظة جنين، التي ستشهد قريبا تحسنا ملحوظا في الوضع العام ليؤسس لمزيد من التواصل الدائم مع أهلنا في الداخل .

بدوره قال الشيخ رفيق "نعتز بعلاقتنا وتواصلنا بين أبناء شعبنا في محافظة جنين التي تربطنا بأهلها علاقات طيبة ، التي تعبر عن عمق القيم الفلسطينية وتقبل الآخر باختلاف المذاهب والطوائف والديانات" .

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش مصيرا مشتركا في الدفاع عن حقوقه وقضيته العادلة والتصدي للإجراءات الاحتلال العنصرية. متمنيا للمحافظ الرجوب دوام النجاح والتوفيق في تحقيق مصالح أبناء شعبه ، ونشر قيم السلم الأهلي و ثقافة المحبة والسلام بين الأجيال الصاعدة .

ووجه الوفد دعوة للمحافظ الرجوب لزيارة بلدة عسفيا في الكرمل.

وفي نهاية اللقاء قدم الشيخ رفيق هدية باسم الوفد فيما قدم الكاتب الصحفي فهيم أبو ركن إصدارات أدبية من تأليفه.