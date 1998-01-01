نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (11) مواطنا من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس، 11 مواطنا من الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين وهم: أسامة تركمان، وحسام أبو عطية، علاوة على رئيس مجلس بلدة فقوعة بركات عمر ناجي العمري (45 عاما)، وهشام محمود أبو فرحة.

ومن بلدة حوسان في بيت لحم اعتقل الاحتلال محمد علي سباتين، وعمرو عمران زعول.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من عدة بلدات في قلقيلية وهم: ضياء رجب القدومي (29 عاما)، ويزن منتصر برهم، ومالك زكي بري، ومحمد عمار بري.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن عمار ناصر حبيس من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله والبيرة.