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فابريجاس يودع جماهير تشيلسي برسالة ضمنية

الخميس 03 يناير 2019 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
فابريجاس يودع جماهير تشيلسي برسالة ضمنية



وكالات / سما /

يعيش سيسك فابريجاس، نجم نادي تشيلسي، أيامه الأخيرة داخل قلعة ستامفورد بريدج، حيث ودع اللاعب الإسباني جماهير الفريق اللندني بعد نهاية مباراة ساوثهامبتون، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية في غلافها الصادر اليوم الخميس، إلى أن سيسك فابريجاس بدا وكأنه يودع جماهير تشيلسي بعد لقاء ساوثهامبتون مع اقترابه من الرحيل لصفوف موناكو الفرنسي.

وكتب فابريجاس رسالة ضمنية على حسابه في تويتر، حيث قال: “500 مباراة في الكرة الإنجليزية، ياله من إنجاز، حلمي بتحقيق تلك الأرقام يصبح حقيقة، لحظة فخر جديدة في مسيرتي، أراكم في ملعب ستامفورد بريدج السبت المقبل”.

وذكرت التقارير الصحفية البريطانية، أن فابريجاس ودع جمهور تشيلسي بعد نهاية مباراة الفريق الأزرق أمام ساوثهابتون، حيث لوّح بيديه لمدرجات ملعب ستامفورد بريدج تمهيداً للرحيل إلى موناكو في يناير الجاري.

وفي حال انتقال فابريجاس إلى موناكو، كما هو متوقع، فإنه سيعمل من جديد مع زميله السابق في آرسنال، تييري هنري، حيث يتقلد الفرنسي حالياً منصب المدير الفني لنادي الإمارة.

#فابريجاس

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