القبض على 3 اشخاص بتهم النصب في رام الله

رام الله /سما/

- قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة فجر اليوم على 3 اشخاص بتهم النصب والاحتيال بمبلغ 2 مليون و40الف شيكل وصادر بحقهم 17 مذكرة قضائية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه وفي اطار تنفيذ المذكرات القضائية وبعد متابعة حثيثة من قبل الشرطة القضائية بشرطة رام الله فقد تمكنت فجر اليوم من القبض على 3 اشخاص فارين منذ فترة طويلة، وصادر بحقهم 17 مذكرة قضائية بتهم النصب والاحتيال بمبلغ 2 مليون و40 الف شيكل وتم توقيفهم لحين عرضهم على الجهات القضائية.

واضاف ارزيقات بان هذه المذكرات القضائية تشكل حقوقا للاخرين وتنفيذها يعتبر من حفظ الامن والنظام العام ويقع على عاتق الشرطة والاجهزة الامنية مسؤولية تنفيذها.