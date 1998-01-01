  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

القبض على 3 اشخاص بتهم النصب في رام الله

الخميس 03 يناير 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على 3 اشخاص بتهم النصب في رام الله



رام الله /سما/

- قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة فجر اليوم على 3 اشخاص بتهم النصب والاحتيال بمبلغ 2 مليون و40الف شيكل وصادر بحقهم 17 مذكرة قضائية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه وفي اطار تنفيذ المذكرات القضائية وبعد متابعة حثيثة من قبل الشرطة القضائية بشرطة رام الله فقد تمكنت فجر اليوم من القبض على 3 اشخاص فارين منذ فترة طويلة، وصادر بحقهم 17 مذكرة قضائية بتهم النصب والاحتيال بمبلغ 2 مليون و40 الف شيكل وتم توقيفهم لحين عرضهم على الجهات القضائية.

واضاف ارزيقات بان هذه المذكرات القضائية تشكل حقوقا للاخرين وتنفيذها يعتبر من حفظ الامن والنظام العام ويقع على عاتق الشرطة والاجهزة الامنية مسؤولية تنفيذها.

أخبار ذات صلة

شركة اسرائيلية تستعد لفتح فرع لها في رام الله

رام الله : ارتفاع على مؤشر بورصة فلسطين

حكومة رام الله: مؤشرات إيجابية لدعمنا ماليًا

افتتاح ملتقى الديكور والأثاث العصري في رام الله

الحمد الله إلى السعودية بحثاً عن أموال الإعمار

رام الله : 23 مليون دولار أرباح باديكو القابضة

الأكثر قراءة اليوم

"سما" تكشف عن البشريات التي ينوي الرئيس عباس زفها الى موظفي غزة ....

الشيخ : الرئيس عباس سيَزُفُّ بشرى لأبناء فتح في قطاع غزة في القريب العاجل

جنرال في الجيش المصري يزور سرا قرية في جنوب إسرائيل ويعتذر للاسرائيلين .. لماذا ؟

لهذه الاسباب.. السلطة تقرر تسليم عصام عقل الى الولايات المتحدة الامريكية

الاحتلال يُبعد أسيراً من غزة إلى الضفة بعد قضائه 16 عاما في سجون اسرائيل

ترامب يفاجئ و يصدم إسرائيل للمرة الثانية خلال أسبوعين

صدمة بمصر.. هكذا برر طبيب ذبح زوجته الطبيبة وأطفاله

الأخبار الرئيسية

5 فصائل تعلن تشكيل التجمع الديمقراطي الفلسطيني بالضفة وغزة

حاجز حوارة - ارشيف

المستوطنون يهاجمون الفلسطينيين والاحتلال يغلق حوارة امام حركة المواطنين

فتح

صحيفة:«حماس تلوّح مجدداً بـ«ورقة دحلان» و تسليم كل مقدرات فتح في القطاع لأنصاره

الأموال القطرية لدفع رواتب موظفي حماس تصل غزة مطلع الاسبوع القادم

اصابة اثنين من المرافقين ..تعرض موكب رئيس الحكومة الفلسطينية للرشق بالحجارة من قبل مستوطنين