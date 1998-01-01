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لص يثير ذهول الحاضرين داخل كنيسة

الخميس 03 يناير 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لص يثير ذهول الحاضرين داخل كنيسة



وكالات / سما /

لم يكتفي شخص بالقيام بجريمة سرقة داخل الكنيسة، ولكنه قام أيضا بتصرف أثار دهشة المتواجدين على حد وصف وسائل الإعلام.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، دخل شاب خلال احتفالات أعياد الميلاد إلى كنيسة بالقرب من مدينة فولدا، والتي تقع في ولاية هسن الألمانية، وبدأ يتجول في الكنيسة.

وقام الشاب بأخذ الكتاب المقدس، ووضعه في حقيبة ظهر كانت بحوزته، قبل أن يتناول فطوره في الكنيسة بكل هدوء وسط دهشة بعض الأشخاص، الذين كانوا متواجدين في الكنيسة.

وأوضحت الشرطة في بيان صحفي أنها تمكنت في نفس اليوم الذي سرق فيه الشاب الكتاب المقدس، من تحديد هويته والقبض عليه.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت أيضا على أشياء أخرى سرقها نفس الشخص من كنائس أخرى.

وأشارت السلطات الأمنية، إلى أن السارق مدمن مخدرات ومعروف لديها.

#كنيسة

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