رونالدو يوضح حقيقة رغبته في شراء إنتر ميلان

وكالات / سما /

أكد الظاهرة رونالدو أنه ليس لديه القدرة المالية لشراء نادي إنتر ميلانو الإيطالي. وتولى النجم البرازيلي السابق ملكية نادي بلد الوليد الإسباني في العام الماضي، وتحدث إلى “سكاي سبورت” عن دوره الجديد وحالة النيرازوري.

قال رونالدو: “أنت تعمل كثيرًا وتكسب أقل وأقل. أنا مشغول جدًا وسعداء بهذا التحدي. لم أفكر أبدًا في إنتر ، والنادي في قلبي ، ولن أستبعد أي شيء ، لكنني لا أملك المال لشراء الإنتر، لذلك سأواصل مع بلد الوليد.”

وأضاف: “ينمو إنتر ، حتى لو كان يوفنتوس أقوى من كل الآخرين. نابولي يسير على ما يرام ، لكن يوفنتوس متقدم جدا. أنا سعيد للإنتر ، حتى لو شعروا بخيبة أمل على أرضهم في دوري الأبطال. نأمل أن يمنح المشجعين بعض المتعة في وقت قريب.”

“لم يكن من المتوقع حدوث التعادل مع إيندهوفن ، ولكن من الطبيعي أن تكون هناك مفاجآت في كرة القدم. سباليتي يعمل بشكل جيد للغاية ، ولكن في إنتر عليك الفوز. كان هناك تطور واضح على الرغم من ذلك ، ولدينا آمل في المستقبل.”

“ماورو إيكاردي؟ إنه رمز للإنتر ، لاعب مهم. ليس من السهل بيع لاعب مثل هذا..”