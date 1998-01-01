6 عرب ضمن التشكيل الإفريقي المثالي لـ2018

وكالات / سما /

رصدت تقارير صحافية فرنسية, التشكيل المثالي للاعبين "الأفارقة" عن العام المنقضي 2018, الذي تضمن 6 لاعبين.

ونشرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية, تشكيلا مثاليا لإفريقيا يضم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، فضلا عن الجزائريين رياض محرز ويوسف عطال، والمغاربة حكيم زياش وأشرف حكيمي ومروان دا كوستا.

وضمّ باقي التشكيل المثالي, الثنائي السنغالي ساديو ماني وكاليدو كوليبالي، بالإضافة للكاميروني فابريس أونانا, والنيجيري ويلفريد نديدي, والغاني توماس بارتي.

وجاء لاعبان عربيان ضمن القائمة الاحتياطية لهذا التشكيل وهما المغربي ياسين بونو حارس مرمى جيرونا الإسباني، وأنيس البدري مهاجم الترجي التونسي.

ويعكس هذا الوجود العربي القوي ضمن تشكيل الأفضل في إفريقيا, الـتألق اللافت للأقدام العربية في الدوريات الكبرى "للقارة العجوز".