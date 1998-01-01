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ليفربول يتلقى أخباراً سارة قبل مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي

الخميس 03 يناير 2019 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يتلقى أخباراً سارة قبل مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي



وكالات / سما /

تلقى نادي ليفربول، أخباراً سارة تتعلق بعودة أحد لاعبيه البارزين من الإصابة التي ألمت به قبل أسابيع قليلة، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مشاركة جيمس ميلنر، حيث عاد هذا الأخير إلى تدريبات الفريق بعد غيابه عن آخر مباراتين في الدوري أمام نيوكاسل يونايتد وآرسنال، بسبب معاناته على مستوى أوتار الركبة.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “جيمس ميلنر؟ لقد عاد للتدريبات معنا من جديد، وسوف نرى ماذا يمكن أن يحدث، حيث إنه من الوارد حدوث كل شيء”.

على جانب آخر، لم يتحدث المدرب عن أية مخاوف أخرى تتعلق بالإصابات، على الرغم من استمرار غياب الثنائي جو جوميز وجويل ماتيب، بالإضافة إلى الغائب على المدى الطويل أليكس أوكسليد تشامبرلين.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي من دون خسارة هذا الموسم حتى الآن، ويبتعد بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

#ليفربول #مانشستر سيتي

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