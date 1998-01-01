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رسمياً .. بوجبا أفضل لاعبي مانشستر يونايتد خلال شهر ديسمبر

الخميس 03 يناير 2019 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. بوجبا أفضل لاعبي مانشستر يونايتد خلال شهر ديسمبر



وكالات / سما /

حصل لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا على جائزة أفضل لاعب في نادي مانشستر يونايتد عن شهر ديسمبر الماضي.

 

وشهد شهر ديسمب الماضي انقلاب كبير على مستوى بول بوجبا ، الذي انفجر تحت قيادة المدرب الجديد أولي جونار سولسكاير.

وساهم بول بوجبا في منح مانشستر يونايتد الانتصارات الثلاثة الأخيرة – الأولى تحت قيادة جونار سولسكاير – ، وذلك بمساهمته في تسجيل سبعة أهداف.

وكان جوزيه مورينيو قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد قبل أسابيع ، ليتحسن أداء الفريق بعد ذلك.

وبسبب تألقه تم اختيار بول بوجبا لاعباً للشهر في مانشستر يونايتد.

ويلعب الشياطين الحمر مساء اليوم الأربعاء أمام نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

#بول بوجبا #مانشستر يونايتد

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