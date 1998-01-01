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ريال مدريد يضع خطة ذكية لخطف هازارد وإيركسن

الخميس 03 يناير 2019 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يضع خطة ذكية لخطف هازارد وإيركسن



وكالات / سما /

اختار نادي ريال مدريد الإسباني ، ورئيسه فلورنتينو بيريز طريقاً قد يصل بهما إلى التوقيع مع الثنائي البلجيكي إيدن هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي ، والدنمارك كريستيان إيركسن صانع ألعاب توتنهام هوتسبير بسعر مناسب ، وأقل من المطلوب.

وينتهي عقد إيدن هازارد وكريستيان إيركسن مع تشيلسي وتوتنهام على التوالي في عام 2020 ، ويستعد ريال مدريد للضغط على الناديين من خلال الحصول على اتفاق مع اللاعبين للانضمام إلى صفوفه.

ووفقاً لشبكة “ديفنسا سنترال” فإن ريال مدريد سيتبع تكتيكه بالتوقيع مع حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا للتوقيع مع إيدن هازارد وكريستيان إيركسن.

وكان ريال مدريد قد اتفق مع تيبو كورتوا قبل عام واحد على نهاية عقده ، ليضغط على تشيلسي لبيعه بسعر أقل ، وقد أتم الصفقة مقابل 35 مليون يورو ، بينما دفع البلوز مبلغ كبير للحصول على حارس المرمى الإسباني كيبا من أتلتيك بيلباو.

ويسير ريال مدريد على نفس الخطى ، وظهر ذلك بعد توقيع النادي اللندني مع اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش ، الذي قد يكون تمهيداً لرحيل هازارد.

#ريال مدريد #هازارد #إيركسن

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