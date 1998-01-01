حماس : السلطة في الضفة تعتقل 60 من اعضاء الحركة بالضفة

غزة/سما/

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الأربعاء إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة شنّت حملة اعتقالات مستمرة بحق قياداتها وأعضائها ونشطائها، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط على رئاسة السلطة والأجهزة الأمنية للتوقف عن الاعتقالات السياسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها حسام بدران في تصريح صحفي وصل وكالة "سما" أن "بوصلة أجهزة السلطة الأمنية بالضفة مصوبة بالاتجاه الخطأ".

وأضاف "عندما تسلط قوتها وجبروتها (أمن الضفة) ضد أبناء شعبها من خلال الاعتقال السياسي والملاحقة الأمنية التي طالت أكثر من 60 معتقلًا من أبناء شعبنا، بينما الاحتلال يعيث فسادًا وإجرامًا ضد شعبنا من خلال الاقتحامات والاعتقالات والتهويد والاستيطان".

وندّد بدران بـ"سياسة القمع" الممارسة من أجهزة أمن الضفة، محذّرًا من "هذا المسار الخطير والذي يصبّ في مصلحة الاحتلال".

وأهاب عضو المكتب السياسي لحماس بالقوى والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط على رئاسة السلطة والأجهزة الأمنية في الضفة "للتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة من سجونها، والتي تخالف الأعراف الوطنية والإنسانية كافة"، وفقًا للبيان.