لهذه الاسباب.. السلطة تقرر تسليم عصام عقل الى الولايات المتحدة الامريكية

وكالات

ذكر مسؤول فلسطيني كبير ان السلطة قررت تسليم عصام عقل المدان ببيع اراض لليهود الى الولايات المتحدة.

وبحسب شبكة الاخبار الاسرائيلية فان عقل الذي يحمل الهوية الاسرائيلية والجنسية الأمريكية من سكان بيت حنينا حكم من قبل محكمة فلسطينية الاسبوع الماضي بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة.

وقال المسؤول لشبكة الاخبار الاسرائيلية ان السلطة تتعرض لضغوط أمريكية كبيرة وعدد من ممثلي الولايات المتحدة زاروه في سجنه برام الله.

وقررت السلطة بعد لقاءات بين مسؤولين أمنيين في السلطة ونظرائهم الأمريكيين تسليم عقل للولايات المتحدة بعد انتهاء الاجراءات القانونية بحقه.

حسب المسؤول هناك معارضة لدى مسؤولين في السلطة لخطوة تسليم عقل، لكن المتهم اصبح يشكل عبئا على السلطة فقررت أن تنهي قضيته.