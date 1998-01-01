  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لهذه الاسباب.. السلطة تقرر تسليم عصام عقل الى الولايات المتحدة الامريكية

الأربعاء 02 يناير 2019 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذه الاسباب.. السلطة تقرر تسليم عصام عقل الى الولايات المتحدة الامريكية



وكالات

ذكر  مسؤول فلسطيني كبير ان السلطة قررت تسليم عصام عقل المدان ببيع اراض لليهود الى الولايات المتحدة.

وبحسب شبكة الاخبار الاسرائيلية  فان عقل الذي يحمل الهوية الاسرائيلية والجنسية الأمريكية من سكان بيت حنينا حكم من قبل محكمة فلسطينية الاسبوع الماضي بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة.

وقال  المسؤول لشبكة الاخبار الاسرائيلية ان السلطة تتعرض لضغوط أمريكية كبيرة وعدد من ممثلي الولايات المتحدة زاروه في سجنه برام الله.

وقررت السلطة بعد لقاءات بين مسؤولين أمنيين في السلطة ونظرائهم الأمريكيين تسليم عقل للولايات المتحدة بعد انتهاء الاجراءات القانونية بحقه.

حسب المسؤول هناك معارضة لدى مسؤولين في السلطة لخطوة تسليم عقل، لكن المتهم اصبح يشكل عبئا على السلطة فقررت أن تنهي قضيته.

أخبار ذات صلة

لهذه الاسباب .. رسالة حماس الى الأمم المتحدة لم تصل

نيكولا ي ميلادينوف

مجدلاني: فلسطين ستقدم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد ملادينوف لهذه الاسباب ..

الولايات المتحدة الامريكية تقاطع مجلس حقوق الانسان والسبب اسرائيل

ارشيفية

لهذه الاسباب .. ﻿مصر تؤجل مفاوضات التهدئة بين إسرائيل و«حماس»

لهذه الاسباب .. بلجيكا توقف الدعم للمدارس الفلسطينية

الرئيس عباس

لهذه الاسباب .. الرئيس و «فتح» غاضبون من مباحثات التهدئة ولديهم شروط ..

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان يكشف ملامح صفقة القرن: دولة في غزة وسيادة للسكان في الضفة وحوافز اقتصادية

حماس تشن هجوما لاذعا على الرئيس عباس وهذا ما قالته ..

نجل نتيناهو كان يعمل لدى فلسطيني نفذ ابنه عملية طعن

اختيار شقيق الشهيد نور بركة من ضمن كبار علماء الفيزياء في الاتحاد الدولي للفلك

اسرائيل تحتفي بتغريدة الكويتية السعيد وخارجيتها تصفها بـ "فجر الشجاعة"!

جنرال في الجيش المصري يزور سرا قرية في جنوب إسرائيل ويعتذر للاسرائيلين .. لماذا ؟

لهذه الاسباب.. السلطة تقرر تسليم عصام عقل الى الولايات المتحدة الامريكية

الأخبار الرئيسية

عباس - ارشيف

"سما" تكشف عن البشريات التي ينوي الرئيس عباس زفها الى موظفي غزة ....

496413C

الاحتلال يُبعد أسيراً من غزة إلى الضفة بعد قضائه 16 عاما في سجون اسرائيل

حدود

جنرال في الجيش المصري يزور سرا قرية في جنوب إسرائيل ويعتذر للاسرائيلين .. لماذا ؟

حسين الشيخ

الشيخ : الرئيس عباس سيَزُفُّ بشرى لأبناء فتح في قطاع غزة في القريب العاجل

اردان

أردان يقر سلسلة عقوبات ضد الأسرى الفلسطينيين وهي كالتالي ..