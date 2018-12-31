بالاسماء.. القضاء العسكري بغزة يُمهل متهمين لتسليم نفسيهما

غزة / سما /

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة المتهم محمد إبراهيم عابد يحمل هوية رقم (80049098) والمتهم سعيد حمد سلامة أبو مغاصيب هوية رقم (40016588) لتسليم أنفسهم.

وأمهلت المحكمة المتهمين عشرة أيام من تاريخ يوم الإثنين الموافق 31/12/2018 لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة على أنه في حال عدم تسليم أنفسهم للعدالة ويعتبران فاران من وجه العدالة وسيحاكمان غيابياً.

وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهما أن يخبر عنهم معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارين ين من وجه العدالة.