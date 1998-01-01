يعلون يطلق اسم "تيليم" على حزبه الجديد

القدس المحتلة / سما /

أطلق موشيه يعلون وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، مساء اليوم الأربعاء، اسم "تيليم" على حزبه الجديد الذي أعلن عن تشكيله منذ أيام.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب يعلون، فإنه تم تسجيل اسم الحزب الجديد كحزب سياسي منافس. مشيرا إلى أن "تيليم" هو اختصارا لاسم الحركة الوطنية القومية.

ووصف يعلون يوم إعلان اسم حزبه الجديد بأنه "يوم عيد" من أجل إيجاد قيادة جديدة لإسرائيل تعمل من أجل مصالحها القومية والأمنية. مشيرا إلى أنه عمل باستمرار وكرس حياته من أجل أمن إسرائيل والحفاظ على سلامتها وسلامة مواطنيها.

وأشار يعلون إلى خدمته في الجيش جنديا وضابطا حتى وصل لرئاسة الأركان ورئاسة وزارة الجيش وأصبح عضوا في الكابنيت. مشيرا إلى أنه يتمتع بالخبرة المطلوبة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتتعامل بمسؤولية عالية مع جميع الملفات.

ودعا الإسرائيليين لتأييد حزبه من أجل الأجيال القادمة ومصلحة إسرائيل. كما قال.