جنرال في الجيش المصري يزور سرا قرية جنوب إسرائيل ويعتذر للاسرائيلين .. لماذا ؟

وكالات

كشفت شركة الاخبار الإسرائيلية عبر موقعها الالكتروني، مساء الأحد، وصول قائد فرقة من الجيش المصري في زيارة سرية إلى قرية نيتسانا للشباب في صحراء النقب جنوب اسرائيل، حيث تضررت المباني الأسبوع الماضي بنيران طائشة عبر الحدود.



وبعد الاطلاع على الأضرار، اعتذر الجنرال المصري عن الخطأ الذي وقع أثناء التدريب.



وقال قائد الفرقة المصرية إنه في نهاية التحقيق تبين أن إطلاق النار كان نتيجة تدريب الجيش المصري بالقرب من الحدود الإسرائيلية.



ووفقا للتحقيق، تم إطلاق الرصاص عن طريق الخطأ، فأصابت غرف الطلاب في القرية الشبابية نيتسانا واخترقت الجدران، إلا أنها لم تصب أحدا بسبب عدم وجود أشخاص داخل هذه الغرف لحظة الإصابة.



وأثار الحادث الذي وقع منذ نحو أسبوع مخاوف سكان المستوطنات القريبة من الحدود.