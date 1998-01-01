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حمدونة: السجون على وشك الانفجار بعد قرارات أردان

الأربعاء 02 يناير 2019 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمدونة: السجون على وشك الانفجار بعد قرارات أردان



غزة/سما/

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأربعاء أن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة ستواجه سلسلة العقوبات التى أعلن عنها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان بكل امكانياتها ، وأن السجون سوف تشهد حالة من الانفجار عند تطبيق تلك العقوبات .

وأضاف د. حمدونة أن القضايا التى أعلن الوزير أردان على سحبها لم تكن منة أو منحة من سلطات الاحتلال ، وأنها تحققت بالكثير من الدماء والاضرابات المفتوحة عن الطعام وتراكم الخطوات النضالية التى كلفت الأسرى الكثير من التضحيات ، علاوة على أنها جزء من حقوق الأسرى الأساسية والانسانية التى نصت عليها الاتفافيات والمواثيق الدولية .

ودعا د.حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية وخاصة الصليب الأحمر الدولى بالضغط على الاحتلال الاسرائيلى للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف والقانون الدولى الانسانى فيما يتعلق بحقوق الأسرى والأسيرات ، محذراً من نتائج  تلك العقوبات في حال تنفيذها .

جدير بالذكر أن الوزير أردان أعلن عن سلسة عقوبات بحق الأسرى كتوزيع الغرف وفق المصالح التنظيمية ، ووقف الاعتراف بممثل المعتقل ، والزيارات وطهى الطعام ، وتقييد ساعات استخدام الحمام .

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